National General Insurance, ранее GMAC Insurance Group, — это компания по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев, расположенная в Уинстон-Сейлеме, Северная Каролина. Компания была основана в 1920 году. Компания является единственной страховой компанией в США, созданной в автомобильной промышленности.

Веб-сайт: natgenagency.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением National General, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.