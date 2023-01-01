Progressive Corporation — американская страховая компания, третья по величине страховая компания и коммерческий автостраховщик № 1 в США. Компания была основана в 1937 году Джеком Грином и Джозефом М. Льюисом, ее штаб-квартира находится в Мэйфилд-Виллидж, штат Огайо.

Веб-сайт: progressive.com

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