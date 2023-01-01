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Zenefits

Zenefits

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Веб-сайт: zenefits.com

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Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. .

Веб-сайт: zenefits.com

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