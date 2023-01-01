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Twilio

Twilio

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Веб-сайт: twilio.com

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Twilio — американская компания, занимающаяся платформой облачных коммуникаций как услуги (CPaaS), базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Twilio позволяет разработчикам программного обеспечения программно совершать и принимать телефонные звонки, отправлять и получать текстовые сообщения, а также выполнять другие коммуникационные функции, используя API своих веб-сервисов.

Веб-сайт: twilio.com

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