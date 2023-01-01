Okta, Inc. — публичная компания по управлению идентификацией и доступом, базирующаяся в Сан-Франциско. Он предоставляет облачное программное обеспечение, которое помогает компаниям управлять и защищать аутентификацию пользователей в современных приложениях, а разработчикам — встраивать элементы управления идентификацией в приложения, веб-сервисы веб-сайтов и устройства. Компания была основана в 2009 году, а первичное публичное размещение акций состоялось в 2017 году, ее стоимость составила более 6 миллиардов долларов.

Веб-сайт: okta.com

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