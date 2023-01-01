GlobalSign — ведущий поставщик надежных решений для идентификации и безопасности, позволяющих предприятиям, крупным предприятиям, поставщикам облачных услуг и новаторам Интернета вещей по всему миру обеспечивать безопасность онлайн-коммуникаций, управлять миллионами проверенных цифровых удостоверений и автоматизировать аутентификацию и шифрование. Его крупномасштабная инфраструктура открытых ключей (PKI) и решения для идентификации поддерживают миллиарды сервисов, устройств, людей и вещей, составляющих Интернет всего (IoE).

Веб-сайт: globalsign.com

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