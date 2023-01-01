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OneLogin

OneLogin

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Веб-сайт: onelogin.com

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OneLogin, Inc. — это облачный поставщик управления идентификацией и доступом (IAM), который проектирует, разрабатывает и продает платформу унифицированной системы управления доступом (UAM) предприятиям и организациям корпоративного уровня. OneLogin, основанная в 2009 году братьями Томасом Педерсеном и Кристианом Педерсеном, является частной компанией поздней стадии развития. OneLogin была названа провидцем в магическом квадранте Gartner в области управления доступом. Платформа OneLogin UAM — это система управления доступом, которая использует единый вход (SSO) и облачный каталог, что позволяет организациям управлять доступом пользователей к локальным и облачным приложениям. Платформа также включает в себя подготовку пользователей, управление жизненным циклом и многофакторную аутентификацию (MFA). OneLogin базируется в Сан-Франциско, а офис разработчиков находится в Редмонде, штат Вашингтон, а также в Лондоне и Гвадалахаре. Компания проводит ежегодную конференцию пользователей Connect.

Веб-сайт: onelogin.com

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