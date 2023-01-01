UberConference — это облачная система видеоконференций от Dialpad, частной компании из Сан-Франциско, Калифорния. Компания, ранее известная как Firespotter Labs, была основана Крейгом Уокером через год после того, как он стал первым предпринимателем-резидентом в Google Ventures. Перед запуском UberConference компания Firespotter запустила приложение для рассадки гостей в ресторане под названием NoshList.

Веб-сайт: uberconference.com

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