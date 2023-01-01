Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Uber Eats — американская платформа онлайн-заказа и доставки еды, запущенная Uber в 2014 году и базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния.

Веб-сайт: ubereats.com

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