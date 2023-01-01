Postmate — американская компания, предлагающая доставку ресторанных блюд и других товаров по городу. По состоянию на февраль 2019 года Postmate работает в 2940 городах США. Служба использует приложения для мобильных телефонов и возможности своей системы глобального позиционирования для обеспечения соответствия запасам и потребительскому спросу. Postmate, запущенная в 2011 году, является одной из многих компаний по доставке по запросу в США. обеспечение доставки из ресторанов и магазинов, которые ранее не осуществляли доставку товаров. Postmate — пример компании, работающей по требованию. Соучредитель Postmate Бастиан Леманн называет компанию «анти-Amazon». 6 июля 2020 года Uber объявила о приобретении Postmate за 2,65 миллиарда долларов. 1 декабря 2020 года Uber объявил о завершении сделки.

Веб-сайт: postmates.com

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