WebCatalog
Factor75

Factor75

factor75.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Просто разогрейте, ешьте и наслаждайтесь! Наша служба доставки готовой еды предлагает полностью приготовленные, полезные блюда, приготовленные настоящими поварами, которые готовы к употреблению за считанные минуты.

Веб-сайт: factor75.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Factor75, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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