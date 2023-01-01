Lalamove — ведущий поставщик курьерских услуг и доставки в тот же день, а также платформа по аренде микроавтобусов в Гонконге. Наше мобильное приложение мгновенно подключает водителей для предоставления услуг по требованию одним щелчком мыши. Наши партнеры-водители используют широкий спектр транспортных средств, включая грузовики, фургоны и мотоциклы, для доставки практически любых грузов любого размера.

Веб-сайт: lalamove.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lalamove, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.