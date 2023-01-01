GMC, ранее General Motors Truck Company или GMC Truck & Coach Division, является подразделением американского производителя автомобилей General Motors, которое в первую очередь специализируется на грузовых автомобилях и транспортных средствах общего назначения. В настоящее время GMC производит внедорожники, пикапы, фургоны и легкие грузовики для рынка премиум-класса.

Веб-сайт: gmc.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GMC, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.