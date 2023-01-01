Florida Power & Light Company, основная дочерняя компания NextEra Energy Inc., является крупнейшей энергетической компанией Флориды. Это энергетическая компания из Джуно-Бич, штат Флорида, обслуживающая около 5 миллионов клиентов и 11 миллионов человек во Флориде.

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