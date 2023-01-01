FLVS (Виртуальная школа Флориды) — это аккредитованная государственная школа электронного обучения, обслуживающая учащихся классов K–12 онлайн во Флориде и по всему миру.

Веб-сайт: flvs.net

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