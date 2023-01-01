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Box

Box

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Веб-сайт: box.com

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Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания Box была основана в 2005 году.

Веб-сайт: box.com

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