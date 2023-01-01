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Flipboard

Flipboard

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Веб-сайт: flipboard.com

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Flipboard — агрегатор новостей и компания по агрегированию социальных сетей, базирующаяся в Пало-Альто, Калифорния, с офисами в Нью-Йорке, Ванкувере и Пекине. Его программное обеспечение, также известное как Flipboard, было впервые выпущено в июле 2010 года. Оно объединяет контент из социальных сетей, новостных лент, сайтов обмена фотографиями и других веб-сайтов, представляет его в формате журнала и позволяет пользователям «пролистывать» статьи, изображения. и видео, которыми делятся. Читатели также могут сохранять истории в журналах Flipboard. По данным компании, по состоянию на март 2016 года пользователи Flipboard создали 28 миллионов журналов. Доступ к услуге можно получить через веб-браузер или приложение Flipboard для Microsoft Windows и macOS, а также через мобильные приложения для iOS и Android. Клиентское программное обеспечение доступно бесплатно и локализовано на 21 язык.

Веб-сайт: flipboard.com

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