Lobsters — это сообщество, ориентированное на компьютеры и сосредоточенное на агрегировании и обсуждении ссылок, созданное 3 июля 2012 года.

Веб-сайт: lobste.rs

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