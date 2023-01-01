WebCatalog
Airframes

Airframes

app.airframes.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Airframes в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Airframes — это служба агрегирования данных, связанных с воздушными судами, которая получает данные ACARS, VDL, HFDL и SATCOM от добровольцев со всего мира.

Веб-сайт: app.airframes.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Airframes, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

B2BHint

B2BHint

b2bhint.com

Lingva Translate

Lingva Translate

lingva.ml

Lobsters

Lobsters

lobste.rs

HorseRacing24

HorseRacing24

horseracing24.com

Narrative

Narrative

narrative.io

The Criterion Channel

The Criterion Channel

criterionchannel.com

The Daily Beast

The Daily Beast

thedailybeast.com

Keeper

Keeper


Topic

Topic

topic.com

Newshub

Newshub

newshub.co.nz

WorshipPlanning

WorshipPlanning

worshipplanning.com

MarketPulse

MarketPulse

marketpulse.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности