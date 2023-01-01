Airframes — это служба агрегирования данных, связанных с воздушными судами, которая получает данные ACARS, VDL, HFDL и SATCOM от добровольцев со всего мира.

Веб-сайт: app.airframes.io

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