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MacRumors.com — это веб-сайт, на котором собраны новости, слухи и отчеты, связанные с Mac и Apple. Сайт был запущен 24 февраля 2000 года в Ричмонде, штат Вирджиния, и принадлежит Арнольду Киму. Объединяя отчеты и перекрестные ссылки на заявления, MacRumors пытается отслеживать сообщество слухов.

Веб-сайт: macrumors.com

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