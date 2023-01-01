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Pingdom

Pingdom

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: pingdom.com

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Pingdom AB — шведское программное обеспечение для мониторинга веб-сайтов, сервисная компания, запущенная в Стокгольме и позже приобретенная компанией SolarWinds из Остина, штат Техас. Компания выпускает ежегодные отчеты о глобальном использовании Интернета, которые часто цитируются в научных публикациях и средствах массовой информации как источник статистики, связанной с Интернетом.

Веб-сайт: pingdom.com

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