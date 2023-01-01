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iZettle

iZettle

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Веб-сайт: izettle.com

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iZettle AB — шведская компания, занимающаяся финансовыми технологиями, основанная Якобом де Гиром и Магнусом Нильссоном в апреле 2010 года и сейчас принадлежащая PayPal. Запустив свое первое приложение и услугу в 2011 году, компания предлагает широкий спектр финансовых продуктов, включая приложения для платежей, точек продаж, финансирования и партнерства. Компания первой разработала устройство для чтения чип-карт и приложение для мобильной коммерции на базе смартфона, отвечающее требованиям требования международной безопасности.

Веб-сайт: izettle.com

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