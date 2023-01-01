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Instapaper

Instapaper

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Веб-сайт: instapaper.com

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Instapaper — это служба закладок, которая позволяет сохранять веб-контент, чтобы его можно было «прочитать позже» на другом устройстве, например, на электронном устройстве, смартфоне или планшете. Сервис был основан в 2008 году Марко Арментом и на конец 2011 года насчитывал около 2 миллионов пользователей. В апреле 2013 года Марко продал контрольный пакет акций Betaworks, а к середине 2016 года компанию приобрел Pinterest. В июле 2018 года право собственности на Instapaper было передано от Pinterest недавно созданной компании Instant Paper, Inc. Переход завершился 6 августа 2018 года.

Веб-сайт: instapaper.com

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