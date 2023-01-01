Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель Facebook Дастин Московиц и бывший сотрудник Google, бывший инженер Facebook Джастин Розенштейн, которые оба работали над повышением производительности сотрудников Facebook. Коммерческий запуск продукта состоялся в апреле 2012 года. В декабре 2018 года компания была оценена в 1,5 миллиарда долларов.

Веб-сайт: asana.com

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