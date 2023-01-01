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Smartsheet

Smartsheet

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Веб-сайт: smartsheet.com

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Smartsheet — это программное обеспечение как услуга (SaaS), предлагающее для совместной работы и управления работой, разработанное и продаваемое компанией Smartsheet Inc. Оно используется для назначения задач, отслеживания хода проекта, управления календарями, обмена документами и управления другой работой с помощью табличного пользователя. интерфейс.

Веб-сайт: smartsheet.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Smartsheet, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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