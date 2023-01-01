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Balsamiq

Balsamiq

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Веб-сайт: balsamiq.cloud

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Balsamiq Studios — независимый поставщик программного обеспечения, основанный в марте 2008 года Пелди Гулиццони, бывшим старшим инженером-программистом Adobe. Веб-инструмент для создания макетов Balsamiq был запущен в июне 2008 года. В Balsamiq работают 33 сотрудника в Сан-Франциско, Сакраменто, Чикаго, Болонье, Париже и Бремене. В 2011 году объем продаж Balsamiq составил почти 5 миллионов долларов США, а в 2015 году — 6,4 миллиона долларов США.

Веб-сайт: balsamiq.cloud

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