PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-продавцов, аукционных сайтов и многих других коммерческих пользователей, за что взимает комиссию в обмен на такие преимущества, как транзакции в один клик и память паролей. PayPal, основанная в 1998 году как Confinity, провела первичное публичное размещение акций в 2002 году. Позже в том же году она стала дочерней компанией eBay, ее стоимость оценивается в 1,5 миллиарда долларов. eBay выделил PayPal в 2015 году в пользу акционеров eBay. Компания заняла 204-е место в рейтинге Fortune 500 крупнейших корпораций США по выручке за 2019 год.

Веб-сайт: paypal.com

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