WebCatalog
UDA

UDA

donga.edu.vn

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для UDA в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Университет Донг А — частный многопрофильный университет, расположенный в Дананге, Вьетнам. Первоначально основанная как Частная профессиональная средняя школа промышленных искусств в январе 2002 года, в мае 2009 года она стала Университетом Тонг А.

Веб-сайт: donga.edu.vn

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