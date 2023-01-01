Университет Донг А — частный многопрофильный университет, расположенный в Дананге, Вьетнам. Первоначально основанная как Частная профессиональная средняя школа промышленных искусств в январе 2002 года, в мае 2009 года она стала Университетом Тонг А.

Веб-сайт: donga.edu.vn

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