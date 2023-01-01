BECU — кредитный союз, первоначально созданный для обслуживания сотрудников компании Boeing. BECU был основан как Товарищеский кредитный союз в 1935 году 18 сотрудниками Boeing и на протяжении большей части своей истории назывался Кредитным союзом сотрудников Boeing. Ее штаб-квартира находится в Тувиле, штат Вашингтон.

Веб-сайт: becu.org

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