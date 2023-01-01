Cropp — это бренд одежды и сеть розничных магазинов, принадлежащая LPP и специализирующаяся на одежде в стиле уличной одежды. Ее штаб-квартира находится в Гданьске, Польша. В 2021 году компании принадлежало 356 магазинов в Европе, расположенных в 17 странах, в том числе 170 магазинов в Польше и 186 в других странах.

Веб-сайт: cropp.com

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