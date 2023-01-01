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Reserved

Reserved

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Веб-сайт: reserved.com

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Мы предлагаем самую модную одежду для женщин, мужчин и детей. Вы можете найти куртки, блузки, платья, джинсы, обувь... Reserved — польский ритейлер одежды со штаб-квартирой в Гданьске, Померания, Польша. Она была основана в 1999 году и остается крупнейшей компанией группы LPP, которая имеет более 1700 розничных магазинов, расположенных более чем в 20 странах, а также владеет такими брендами, как Cropp, House, Mohito и Sinsay.

Веб-сайт: reserved.com

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