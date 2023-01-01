ORORO® Heated Apparel, ведущий бренд одежды с подогревом в США, предлагает стильные куртки с подогревом, жилеты с подогревом, толстовки с подогревом и перчатки с подогревом, носки с длительным сроком службы батареи как для женщин, так и для мужчин.

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