WebCatalog
AJIO

AJIO

ajio.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для AJIO в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Интернет-магазины для женщин, мужчин и детей – одежда, обувь | АДЖИО. AJIO, модный и стильный бренд, представляет собой инициативу цифровой коммерции Reliance Retail и является идеальным местом для модной одежды, где представлены тщательно подобранные, актуальные стили и по лучшим ценам, которые вы где-либо найдете.

Веб-сайт: ajio.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AJIO, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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