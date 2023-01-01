WebCatalog
Barnes & Noble

Barnes & Noble

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: barnesandnoble.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Barnes & Noble в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Barnes & Noble Booksellers — американский книготорговец. Это компания из списка Fortune 1000 и книготорговец с самым большим количеством розничных точек в США. По состоянию на 7 марта 2019 года компания управляет 627 розничными магазинами во всех 50 штатах США. В августе 2019 года компанию приобрела Elliott Management Corporation. Barnes & Noble работает в основном через сеть книжных магазинов Barnes & Noble Booksellers. Штаб-квартира компании находится на Пятой авеню, 122 в Нью-Йорке. После серии слияний и банкротств в американской книжной индустрии, начиная с 1990-х годов, Barnes & Noble остается крупнейшей национальной сетью книжных магазинов США. Ранее Barnes & Noble управляла сетью небольших книжных магазинов B. Dalton Bookseller в торговых центрах, пока не объявила о ликвидации сети. Компания также была одним из крупнейших в стране менеджеров магазинов учебников для колледжей, расположенных на территории многих университетских кампусов или рядом с ними, когда в 2015 году это подразделение было выделено в отдельную публичную компанию под названием Barnes & Noble Education. Компания известна своим клиентам благодаря крупным торговым точкам, во многих из которых есть кафе, где подают кофе Starbucks и другие расходные материалы. В большинстве магазинов продаются книги, журналы, газеты, DVD-диски, графические романы, подарки, игры, игрушки, музыка, а также электронные книги и планшеты Nook.

Веб-сайт: barnesandnoble.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Barnes & Noble, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Lowe's

Lowe's

lowes.com

Bed Bath & Beyond

Bed Bath & Beyond

bedbathandbeyond.com

Kroger

Kroger

kroger.com

Kohl's

Kohl's

kohls.com

Target

Target

target.com

Costco

Costco

costco.com

Lidl Slovenija

Lidl Slovenija

lidl.si

Lidl Eesti

Lidl Eesti

lidl.ee

Walgreens

Walgreens

walgreens.com

Cadillac

Cadillac

cadillac.com

Lidl Cyprus

Lidl Cyprus

lidl.com.cy

Chick-fil-A

Chick-fil-A

chick-fil-a.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности