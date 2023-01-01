Barnes & Noble Booksellers — американский книготорговец. Это компания из списка Fortune 1000 и книготорговец с самым большим количеством розничных точек в США. По состоянию на 7 марта 2019 года компания управляет 627 розничными магазинами во всех 50 штатах США. В августе 2019 года компанию приобрела Elliott Management Corporation. Barnes & Noble работает в основном через сеть книжных магазинов Barnes & Noble Booksellers. Штаб-квартира компании находится на Пятой авеню, 122 в Нью-Йорке. После серии слияний и банкротств в американской книжной индустрии, начиная с 1990-х годов, Barnes & Noble остается крупнейшей национальной сетью книжных магазинов США. Ранее Barnes & Noble управляла сетью небольших книжных магазинов B. Dalton Bookseller в торговых центрах, пока не объявила о ликвидации сети. Компания также была одним из крупнейших в стране менеджеров магазинов учебников для колледжей, расположенных на территории многих университетских кампусов или рядом с ними, когда в 2015 году это подразделение было выделено в отдельную публичную компанию под названием Barnes & Noble Education. Компания известна своим клиентам благодаря крупным торговым точкам, во многих из которых есть кафе, где подают кофе Starbucks и другие расходные материалы. В большинстве магазинов продаются книги, журналы, газеты, DVD-диски, графические романы, подарки, игры, игрушки, музыка, а также электронные книги и планшеты Nook.

Веб-сайт: barnesandnoble.com

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