Chick-fil-A — американская сеть ресторанов быстрого питания, крупнейшая в стране, специализирующаяся на сэндвичах с курицей. Компания Chick-fil-A со штаб-квартирой в Колледж-Парке, штат Джорджия, управляет 2897 ресторанами в 49 штатах, а также в округе Колумбия и Пуэрто-Рико.

Веб-сайт: chick-fil-a.com

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