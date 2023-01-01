Marshalls — американская сеть недорогих универмагов, принадлежащая компании TJX. Marshalls имеет более 1000 американских магазинов, включая более крупные магазины Marshalls Mega Store, охватывающие 42 штата и Пуэрто-Рико, а также 61 магазин в Канаде. Marshalls впервые появилась в Канаде в марте 2011 года.

Веб-сайт: marshalls.com

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