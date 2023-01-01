Primark Stores Limited — ирландский международный ритейлер быстрой моды со штаб-квартирой в Дублине, Ирландия. У него есть магазины по всей Европе и в США. Бренд Penneys не используется за пределами Ирландии, поскольку в другом месте он принадлежит американскому розничному торговцу JC Penney.

Веб-сайт: primark.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Primark, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.