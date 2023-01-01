Lidl предлагает широкий выбор высококачественных свежих продуктов и продуктов каждый день. Посетите ближайший к вам магазин Lidl или ознакомьтесь с последними предложениями здесь. Lidl Stiftung & Co. KG — немецкая международная сеть дисконтных магазинов, которая управляет более чем 11 000 магазинов в Европе и США.

Веб-сайт: lidl.co.uk

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