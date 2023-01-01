El Corte Inglés S.A. со штаб-квартирой в Мадриде является крупнейшей группой универмагов в Европе и занимает третье место в мире. El Corte Inglés — единственная сохранившаяся сеть универмагов в Испании. El Corte Inglés является членом Международной ассоциации универмагов с 1998 года.

Веб-сайт: elcorteingles.es

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