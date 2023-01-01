Walmart Inc. (ранее Wal-Mart Stores, Inc.) — американская транснациональная корпорация розничной торговли, управляющая сетью гипермаркетов, дисконтных универмагов и продуктовых магазинов со штаб-квартирой в Бентонвилле, штат Арканзас. Компания была основана Сэмом Уолтоном в 1962 году и зарегистрирована 31 октября 1969 года. Она также владеет и управляет розничными складами Sam's Club. По состоянию на 31 июля 2020 года Walmart имеет 11 496 магазинов и клубов в 27 странах, работающих под 56 разными названиями. Компания работает под названием Walmart в США и Канаде, как Walmart de México y Centroamérica в Мексике и Центральной Америке, как Asda в Великобритании, как Seiyu Group в Японии и как Flipkart Wholesale в Индии. Компания полностью владеет предприятиями в Аргентине, Чили, Канаде и Южной Африке. С августа 2018 года Walmart владеет лишь миноритарной долей в Walmart Brasil, которая в августе 2019 года была переименована в Grupo Big, с 20 процентами акций компании, а частная инвестиционная компания Advent International владеет 80 процентами акций компании. Walmart — крупнейшая в мире компания по выручке с доходом в 514,405 млрд долларов США, согласно списку Fortune Global 500 в 2019 году. Это также крупнейший частный работодатель в мире с 2,2 миллионом сотрудников. Это публичный семейный бизнес, поскольку компания контролируется семьей Уолтон. Наследники Сэма Уолтона владеют более чем 50 процентами Walmart как через свою холдинговую компанию Walton Enterprises, так и через свои отдельные холдинги. В 2019 году Walmart был крупнейшим продуктовым ритейлером в США, и 65 процентов продаж Walmart на сумму 510,329 миллиарда долларов США пришлись на операции в США. В 1972 году акции Walmart были зарегистрированы на Нью-Йоркской фондовой бирже. К 1988 году это был самый прибыльный ритейлер в США. и к октябрю 1989 года она стала крупнейшей по выручке. Первоначально компания была географически ограничена Югом и нижней частью Среднего Запада, но к началу 1990-х годов у нее были магазины от побережья до побережья. Клуб Сэма открылся в Нью-Джерси в ноябре 1989 года, а первый магазин в Калифорнии открылся в Ланкастере в июле 1990 года. В октябре 1990 года открылся магазин Walmart в Йорке, штат Пенсильвания, первый основной магазин на северо-востоке. Инвестиции Walmart за пределами США выросли. смешанные результаты. Ее операции и дочерние компании в Канаде, Великобритании, Центральной Америке, Южной Америке и Китае очень успешны, но ее предприятия потерпели неудачу в Германии и Южной Корее.

Веб-сайт: walmart.com

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