WebCatalog
H-E-B

H-E-B

heb.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для H-E-B в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ни один магазин не предлагает больше, чем ваш H-E-B, где вы сможете сэкономить на любимых товарах без ущерба для удобства, качества или выбора. Бесплатно на обочине! HEB Grocery Company, LP — американская частная сеть супермаркетов, базирующаяся в Сан-Антонио, штат Техас, с более чем 340 магазинами по всему американскому штату Техас, а также на северо-востоке Мексики. Компания также управляет Центральным рынком, высококлассным розничным продавцом органических и изысканных продуктов.

Веб-сайт: heb.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением H-E-B, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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