Whole Foods Market IP, Inc., дочерняя компания Amazon, — американская многонациональная сеть супермаркетов со штаб-квартирой в Остине, штат Техас, которая продает продукты, не содержащие гидрогенизированных жиров, искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.

Веб-сайт: wholefoodsmarket.com

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