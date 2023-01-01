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Whole Foods Market

Whole Foods Market

wholefoodsmarket.com

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Whole Foods Market IP, Inc., дочерняя компания Amazon, — американская многонациональная сеть супермаркетов со штаб-квартирой в Остине, штат Техас, которая продает продукты, не содержащие гидрогенизированных жиров, искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.

Веб-сайт: wholefoodsmarket.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Whole Foods Market, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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