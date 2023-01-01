AT&T Inc. — американская многонациональная холдинговая компания-конгломерат, зарегистрированная в Делавэре, но со штаб-квартирой в Whitacre Tower в центре Далласа, штат Техас. Это крупнейшая в мире телекоммуникационная компания и крупнейший поставщик услуг мобильной телефонной связи в США.

Веб-сайт: att.com

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