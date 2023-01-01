Marketo, Inc. — американская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния. Marketo разрабатывает и продает программное обеспечение для автоматизации маркетинга для маркетинга на основе учетных записей и других маркетинговых услуг и продуктов, включая SEO и создание контента. Marketo поддерживает крупные предприятия и быстрорастущие малые предприятия в различных отраслях, от технологий до высшего образования. В 2018 году Marketo была приобретена Adobe Inc.

Веб-сайт: marketo.com

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