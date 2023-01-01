Trumpia — поставщик программного обеспечения для многоканального онлайн-маркетинга и обмена сообщениями, предлагающий инструменты мобильного маркетинга, маркетинга по электронной почте, голосового вещания, обмена мгновенными сообщениями и маркетинга в социальных сетях для предприятий, некоммерческих организаций и различных типов членских организаций. Trumpia заняла 46-е место. в компаниях-разработчиках программного обеспечения, 33-е место в районе метро Лос-Анджелеса, 80-е место в списке 100 лучших компаний Калифорнии и 515-е место в общем списке самых быстрорастущих компаний Inc. 5000 в 2012 году. В 2011 году журнал Website Magazine включил Trumpia в тройку лучших компаний «50 крупнейших лидеров рынка мобильных услуг». Штаб-квартира сайта Trumpia.com находится в Анахайме, штат Калифорния, а его владельцем и оператором является DoCircle, Inc., калифорнийская корпорация.

Веб-сайт: trumpia.com

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