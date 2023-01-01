Smashwords, Inc., базирующаяся в Лос-Гатос, Калифорния, представляет собой платформу для самостоятельной публикации электронных книг. Компания, основанная Марком Кокером, начала публичную деятельность в 2008 году.

Веб-сайт: smashwords.com

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