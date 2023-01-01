WebCatalog

Customer.io

Customer.io

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Веб-сайт: customer.io

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.

Веб-сайт: customer.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Customer.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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