Программное обеспечение для персонализации - Самые популярные приложения
Чтобы попасть в категорию «Персонализация», продукт должен: -Отслеживайте взаимодействие пользователей по различным каналам, включая мобильные устройства, Интернет и электронную почту. -Предлагайте функциональные возможности, позволяющие создавать персонализированные сообщения и предложения продуктов. -Настраивайте персонализированные сообщения для посетителей на основе их прошлого поведения и истории взаимодействия. -Включите компонент машинного обучения, способный использовать рекомендации пользователей для улучшения аналитики веб-сайта.
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Brevo
brevo.com
Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — это платформа электронного маркетинга, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 милл...
Duda
duda.co
Создавайте и продавайте веб-сайты с высокой конверсией в большом масштабе с помощью Duda Professional Website Builder. Начните бесплатную пробную версию сегодня.
Emma
myemma.com
Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Omnisend
omnisend.com
Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.
Campaign Monitor
createsend.com
Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.
SALESmanago
salesmanago.com
Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.
Instapage
instapage.com
Превратите клики по объявлениям в конверсии с помощью единственной платформы целевых страниц, предназначенной для создания, персонализации и оптимизации целевых страниц после клика в большом масштабе.
Customer.io
customer.io
Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
Litmus
litmus.com
Litmus помогает маркетологам электронной почты работать более эффективно, выявлять дорогостоящие ошибки и ускорять эффективность кампаний.
Regie.ai
regie.ai
Появилась полностью персонализированная программа продаж. Доставляйте актуальные рекламные сообщения за считанные секунды с помощью Regie.ai.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.
Luna.ai
luna.ai
Найдите идеальных потенциальных клиентов и отправляйте умопомрачительные электронные письма. Стремитесь к более быстрому расширению, чем просто с помощью личных связей, без хлопот, связанных с поиском потенциальных клиентов? ИИ Luna революционизирует способы поиска потенциальных клиентов и взаимод...
Lavender
lavender.ai
Лаванда помогает тысячам продавцов по всему миру быстрее писать лучшие электронные письма, получая больше положительных ответов за меньшее время. Оценка 4,9/5 на G2.
Mutiny
mutinyhq.com
ПРЕВРАТИТЕ СВОЙ ВЕБ-САЙТ В КАНАЛ ДОХОДА №1. 95% посетителей вашего сайта не совершат конверсию на вашем обычном веб-сайте. Mutiny позволяет легко привлечь и конвертировать больше B2B-покупателей на вашем сайте без персонализации кода.
dotdigital
dotdigital.com
Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это технология розничного маркетинга, которая переосмысливает способы взаимодействия ритейлеров со своими покупателями посредством электронного маркетинга и персонализации веб-сайтов. Запросите бесплатную демо-версию сегодня!
Appcues
appcues.com
Регистрация пользователей — это только начало. Appcues дает командам, возглавляемым продуктом, возможность измерять и улучшать внедрение продуктов — без участия разработчика. Создать учетную запись, чтобы начать.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга на основе данных, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментированной аудитории и персонализированных автоматизированных ка...
Iterable
iterable.com
Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результа...
Lexer
lexer.io
Платформа данных и опыта клиентов Lexer (CDXP) служит универсальным центром для аналитического маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Благодаря расширенному единому представлению о клиентах, поддерживаемому в режиме реального времени и доступному на всех платформах, вы можете по-настоящему пони...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматиз...
UserWise
userwise.io
Простые в использовании инструменты liveops, которые завораживают ваших игроков. Сегментируйте игроков, планируйте кампании и просматривайте результаты в одном месте.
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
Moosend
moosend.com
Самое простое программное обеспечение для электронного маркетинга и автоматизации. Moosend — это самое простое и современное решение для предоставления услуг электронного маркетинга и автоматизации, которые способствуют реальному росту доходов.
Insider
useinsider.com
Одна платформа для индивидуального многоканального обслуживания клиентов. Insider объединяет данные по разным каналам, прогнозирует будущее поведение с помощью ИИ и индивидуализирует опыт на единой платформе с максимально быстрой окупаемостью.
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — быстрорастущий поставщик решений для экспериментов, персонализации и управления функциями на основе искусственного интеллекта, помогающий предприятиям быстро увеличивать прибыль.
Didomi
didomi.io
Didomi помогает организациям реализовать отличный пользовательский интерфейс конфиденциальности, который уважает выбор и дает людям контроль над своими данными. Наши глобальные UX-решения для обеспечения конфиденциальности предназначены для решения сегодняшних проблем конфиденциальности данных и вкл...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
Folloze
folloze.com
Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по доходам исполь...
Listrak
listrak.com
Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...
FocusGroupIt
focusgroupit.com
FocusGroupIt — это простой, быстрый и недорогой (бесплатный) способ собрать качественную обратную связь в Интернете. Чтобы принимать наилучшие решения, организации должны использовать как количественные (опросы), так и качественные (фокус-группы) методы. Существует множество отличных вариантов сбора...
Maestra
maestra.ai
Субтитры, озвучка и стенограмма. Создается автоматически за считанные минуты. Ведущая технология искусственного интеллекта с расширенными возможностями редактирования. Переводите на более чем 100 языков.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
PowerTextor
powertextor.com
Служба текстовых сообщений для бизнеса. PowerTextor — это соединитель SMS для Microsoft Dynamics 365 и Power Platform. Мы помогаем предприятиям развивать лучшие отношения со своими клиентами с помощью маркетинга текстовых сообщений и Microsoft Power Automate.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — это передовой помощник по продажам с искусственным интеллектом, который помогает командам, получающим прибыль, превосходить квоты с помощью персонализированного поиска на основе искусственного интеллекта и эффективности продаж на протяжении всего цикла продаж. Благодаря расширению Chro...
Ortto
ortto.com
Поймите своих клиентов и запустите полномасштабную стратегию, основанную на данных, с помощью универсальной CRM, электронной почты и маркетинговой платформы Ortto.
EQUP
equp.com
Удобно, Доступно, Эффективно Программное обеспечение CRM премиум-класса, которое действительно работает! Расширьте возможности своего бизнеса с помощью EQUP, который выходит за рамки умной CRM, автоматизируя операции маркетинга, продаж и выставления счетов. в универсальном программном обеспечении.
Persado
persado.com
Корпоративная языковая платформа Persado, созданная с помощью искусственного интеллекта, обеспечивает более эффективный контент более чем в 9 случаях из 10.
Maropost
maropost.com
Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!
Xamtac
xamtac.com
Маркетинговая экосистема, сочетающая передовой искусственный интеллект с набором инструментов для повышения эффективности. Адаптированный к уникальному стилю и стилю вашего бренда, он оптимизирует многоканальные кампании, увеличивая охват. Возможности создания и организации ресурсов позволяют легко ...
ChatDaddy
chatdaddy.tech
Повышайте эффективность маркетинга и улучшайте отношения с клиентами, предоставляя более персонализированный опыт вам и вашим клиентам.
ArtsAI
artsai.com
Персонализация искусственного интеллекта ArtsAI — это сборка сообщений (CTV, видео, аудио, дисплеев, собственных и текстовых сообщений), которые наилучшим образом соответствуют человеку, получающему сообщение. Автоматическая кластеризация аудитории и когортный анализ ArtsAI определяет правильное соо...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter помогает компаниям получать выгоду от рекомендаций, основанных на машинном обучении, в режиме реального времени, встроенных в их цифровые ресурсы (Интернет, мобильные устройства, электронная почта, push-уведомления и т. д.). Наша технология сравнима с тем, что ведущие веб-ресурсы (Youtub...
OneShot
oneshot.ai
OneShot — первая полноценная автономная геологоразведочная платформа. Наша передовая технология генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения автоматизирует всю трудоемкую ручную работу по поиску клиентов, позволяя вашему отделу продаж сосредоточиться на ценных счетах и действиях. O...
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический о...
Retention.com
retention.com
Retention.com интегрируется с ведущими мировыми платформами автоматизации маркетинга, чтобы максимизировать рост аудитории, вернуть доходы от брошенных корзин и повторно привлечь утраченную аудиторию с помощью ведущих в отрасли систем интеграции данных. Увеличьте неиспользованный доход вашего интерн...
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет лучшего понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и I...
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, представляет собой ориентированное на производительность решение MarTech, которое позволяет брендам достигать более высоких показателей конверсии воронки продаж и удержания клиентов. С момента создания в центре внимания наших уникальных, основанных на технологиях услу...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — это полноценная платформа для маркетинга и аналитики. Мы помогаем вам по-настоящему понять своих пользователей и принимать меры, персонализируя контент и проводя A/B-тесты. Начать работу можно бесплатно, и все будет готово через несколько минут.
Routee
routee.net
Routee — ведущий поставщик облачных коммуникаций, который проектирует, разрабатывает и распространяет передовые решения для автоматизации через Интернет и API. Благодаря своей надежной платформе и масштабируемому API он помогает корпорациям, предприятиям розничной торговли и поставщикам услуг по все...