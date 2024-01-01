Coveo

Coveo

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: coveo.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Coveo в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevance Cloud™ использует технологии поиска, аналитики и машинного обучения для объединения разрозненного контента и данных и автоматизации доставки актуальной персонализированной информации. Coveo предоставляет решения для электронной коммерции, обслуживания клиентов и повышения квалификации персонала. Компания признана лидером в магическом квадранте Gartner для систем аналитики, лидером в рейтинге The Forrester Wave™: когнитивный поиск и сильным игроком в рейтинге The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Категории:
Business
Программное обеспечение для персонализации
Механизмы персонализации
Программное обеспечение корпоративного поиска
Программное обеспечение для электронного мерчандайзинга

Веб-сайт: coveo.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Coveo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Guru

Guru

getguru.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Duda

Duda

duda.co

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Happeo

Happeo

happeo.com

Вам также может понравиться

Braze

Braze

braze.com

Securiti

Securiti

securiti.ai

Forsta

Forsta

forsta.com

ProntoForms

ProntoForms

prontoforms.com

Unleashed Software

Unleashed Software

unleashedsoftware.com

OneLogin

OneLogin

onelogin.com

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Wave

Wave

waveapps.com

Conductor

Conductor

conductor.com

FullContact

FullContact

fullcontact.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности