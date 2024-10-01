Альтернативы - Coveo

Guru

getguru.com

Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять п...