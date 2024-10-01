Альтернативы - Coveo
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, ко...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Guru
getguru.com
Корпоративный AI-поиск, интрасеть и Wiki на одной платформе. Guru живет в инструментах, которые вы уже используете, поэтому нет необходимости переключать контекст. Найдите информацию в любом приложении, обратитесь за помощью к эксперту, если вы не можете ее найти, и позвольте Guru заранее выявлять п...
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search — это помощник на базе искусственного интеллекта, который помогает пользователям быстро находить нужную информацию, когда она им нужна, во всех связанных приложениях Google, включая Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Contacts и других.
Duda
duda.co
Duda — ведущая платформа для разработки веб-сайтов, позволяющая агентствам цифрового маркетинга и SaaS-компаниям создавать и управлять цифровым присутствием своих клиентов. Отмеченная наградами платформа Duda с низким кодом и без кода позволяет агентствам и SaaS-компаниям достичь более высокой произ...
AfterShip
aftership.com
Aftership - это гонконгская стартап -компания, предлагающая отслеживание отгрузки через модель SaaS (программное обеспечение как услуга). Он был основан после победы в стартап-выходных в Гонконге 2011 и Global Startup Battle 2011. Aftership получила инвестиции в размере 1 миллиона долларов США от ID...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих кл...
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позв...
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что просто...
Qatalog
qatalog.com
Qatalog избавит вас от хаоса в работе. Больше никаких постоянных звонков, тривиальных встреч и поиска последних документов. Наш рабочий центр объединяет современные инструменты совместной работы — вики, управление проектами, командный чат и многое другое — и позволяет использовать их совместно друг ...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественно...
Drip
drip.com
Drip — это платформа автоматизации маркетинга, которая помогает растущим брендам электронной коммерции увеличивать повторные покупки и повышать лояльность к бренду. Drip снабжает более 30 000 маркетологов электронной коммерции мощными инструментами для понимания и продвижения своих клиентов. Вы прев...
Happeo
happeo.com
Happeo — это интранет на базе искусственного интеллекта, который занимает первое место среди организаций Google Workspace. Мы создаем цифровые дома, где организации остаются на связи и повышают эффективность, наводя порядок в информационный хаос, обеспечивая структурированное управление знаниями и о...
Customer.io
customer.io
Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениям...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают ...
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более ч...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — это маркетинговая платформа по электронной почте и SMS с набором функций, созданных специально для того, чтобы помочь магазинам электронной коммерции быстрее развивать свой онлайн-бизнес. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции, готовые шаблоны автомати...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Elastic Cloud
elastic.co
Корпоративный поиск, наблюдаемость и безопасность в облаке. Быстро и легко находите информацию, получайте ценную информацию и защищайте свои инвестиции в технологии независимо от того, используете ли вы Amazon Web Services, Microsoft Azure или Google Cloud.
Command E
getcommande.com
Ваш поиск всего. Команда E думает так же быстро, как и вы. Встречайте новейший и самый быстрый способ доступа абсолютно ко всему на вашем компьютере и в облаке.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кам...
Lavender
lavender.ai
Лаванда — ваш тренер по электронной почте с использованием искусственного интеллекта Он сочетает в себе все необходимое для легкого написания коммерческих писем, на которые будут получены ответы. Получайте консультации на основе искусственного интеллекта по своей электронной почте, исследуйте свои...
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации и оптимизации процессов поиска продаж для бизнеса. Среди своих основных функций Regie.ai использует генеративный искусственный интеллект для облегчения автоматической идентификации и привлечения целевых уч...
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслужив...